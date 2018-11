Twee gewonden bij botsing tussen lijnbus en bestelauto in Hoofddorp

HOOFDDORP - Bij een botsing tussen een lijnbus en een bestelauto zijn vanmiddag twee personen gewond geraakt. Zij zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk met bus 300 - onderweg van Haarlem naar Schiphol - gebeurde op de kruising van de Van Heuven Goedhartlaan en Altenburg. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend, maar op een foto van de voertuigen blijkt dat de bus de bestelauto in de flank heeft geraakt.

In de bus zaten op het moment van het ongeluk 'tien á twintig passagiers', zo laat een politiewoordvoerder weten. De meesten kwamen met de schrik vrij, maar twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Vier anderen zijn op het kruispunt nagekeken door ambulancepersoneel.

Voor zover bekend kan de lijnbus op eigen kracht verder rijden. Voor de bestelauto, eigendom van een Hoofddorps bedrijf, is een sleepauto besteld.