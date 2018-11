'Gemeente Alkmaar geeft staatssteun bij bouw nieuwe ziekenhuis'

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar geeft staatssteun aan de Noordwest Ziekenhuisgroep bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Dat concludeert staatssteunexpert Allard Knook. De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hebben hierover vragen gesteld aan het college. "Als de gemeente hiermee doorgaat, hebben ze een groot probleem", aldus Janine Visser, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Uit het onderzoek door advocaat Allard Knook blijkt dat de ziekenhuisdeal uit 2016 aan veel kanten rammelt. Dat onderzoek is gedaan in opdracht van een anonieme Alkmaarder. Knook geldt als een autoriteit als het gaat om staatssteun. Zo schreef hij het boek Staatssteun, handboek voor de praktijk.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente grond zou hebben verkocht tegen een tarief voor 'openbaar groen'. Dat terwijl de grond, als het bestemmingsplan volgens afspraak wordt gewijzigd, bouwgrond wordt. Dan zou de grond veel meer waard zijn.

Parkeerplaatsen

Ook zijn er vraagtekens over de aanleg van een ontsluitingsweg en tijdelijke parkeerplaatsen bij het nieuwe ziekenhuis. Die worden aangelegd op grond van de gemeente terwijl het alleen ten goede komt aan het ziekenhuis. Bovendien staat de gemeente garant voor een lening van 60 miljoen euro.



Het college heeft eerder aangegeven wel vaker garant te staan voor maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek of een sportvereniging. Maar volgens Janine Visser van de PvdD gaat die vlieger niet op. "Het ziekenhuis is gewoon een bedrijf dat winst moet maken en dit lijkt dus gewoon op staatssteun."

Vragen aan college

De PvdD en de ChristenUnie zijn bezorgd en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college. "We willen weten of het college op de hoogte is van de regels als het gaat om staatssteun. Ze moeten zich goed realiseren dat als ze hiermee doorgaan de Europese Commissie hen sancties op kan leggen. Dan zou in het ergste geval alles terug gedraaid kunnen worden en dan ben je verder van huis."