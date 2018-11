Bewoner stond in onderbroek toen auto zijn huis ramde: "Helemaal in paniek"

AALSMEER - De 19-jarige Tijn de Boer schrok zich te pletter toen een auto in volle vaart zijn huis ramde. Het ongeluk zorgde voor grote ravage aan het huis aan de Stommeerkade in Aalsmeer.

"Ik stond in mijn onderbroek, dus ik had eerst mijn joggingbroek aangetrokken. Ik dacht van: wat is dit nou? Ik ben snel naar buiten gerend. Ik was helemaal in paniek."

Tijn was net wakker toen hij opeens een harde knal hoorde. Hij schakelde direct de politie in. "Ik was met de politie aan de lijn en ik kon niet echt reageren op wat ze aan mij vroegen. Heel heftig als je het allemaal ziet gebeuren, zo vlak voor je neus en bij je eigen huis."