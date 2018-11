Tien jaar cel en tbs voor man (44) die vriendin doodstak en in Alkmaardermeer dumpte

STARNMEER - Tegen een 44-jarige man uit Den Haag is tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor doodslag op zijn 48-jarige vriendin en het wegmaken van haar lichaam, vorig jaar augustus.

De officier van justitie beschuldigt de verdachte, Gerard P., ervan dat hij de uit Portugal afkomstige Maria Santos in een opwelling maar wel met opzet heeft doodgestoken in hun flat.

Daarna stopte hij haar lijk in een koffer, verzwaarde die met beton en dumpte die in Starnmeer in het Alkmaardermeer. Pas tien weken later werd het slachtoffer gevonden.

'Helemaal los'

P. zei vrijdag voor de rechtbank in Den Haag dat het niet zijn bedoeling was om haar te doden maar dat 'hij helemaal losging' toen zij hem na de zoveelste ruzie met een mes wilde aanvallen. Hij zei haar te hebben geschopt en geslagen en dat hij daarna haar keel dichtdrukte.

Lees ook: Lichaam vermiste Portugese vrouw gevonden bij Starnmeer

Uit sectie blijkt dat de vrouw door zeven messteken is overleden. Maar P. hield vol dat hij haar heeft gestoken toen ze al dood was.

Nog een moord

Eind maart bleek dat justitie P. van nog een moord verdenkt. In Den Haag of Amsterdam zou hij een prostituee om het leven hebben gebracht.

Lees ook: Groot politieonderzoek op vindplaats vermoorde Portugese Maria

Enkele dagen na de bekendmaking van die verdenking, deed de recherche nogmaals onderzoek in Starnmeer, op de plek waar het lichaam van Maria Santos werd gevonden. Voor zover bekend, heeft dat onderzoek niets opgeleverd.