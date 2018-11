Wijkertunnel afgesloten na ongeluk, verkeer wordt omgeleid

VELSEN-ZUID - De Wijkertunnel in de richting van Amstelveen is na een ongeluk afgesloten voor het verkeer.

Het verkeer op de A9 wordt omgeleid via de A22.

Hoeveel auto's er bij het ongeluk betrokken zijn, is niet duidelijk. Wel is op een foto van Rijkswaterstaat te zien dat een brandweerwagen en twee ambulances ter plekke zijn om hulp te verlenen. Of er gewonden zijn is ook niet bekend.