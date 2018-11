Zandvoorters enthousiast over mogelijke terugkeer Formule 1

ZANDVOORT - Het nieuws dat Formule 1 mogelijk terugkeert naar Circuit Zandvoort maakt een hoop los en dorpsbewoners reageren opgetogen. "Ik ben een groot fan en ik denk dat het dorp wel wat reuring kan gebruiken. Ik ben heel erg voor, zeker weten."

"Formule 1 in Zandvoort? Graag!" Het is het gesprek van de dag en veel Zantvoorters bejubelen een comeback, die nu wel heel dichtbij lijkt te komen. "Daar gaan we MAXimaal van genieten!"

"Ja, het wordt wel druk", geeft één van de voorbijgangers toe. Een andere dorpsbewoonster zegt in tegenstelling tot de rest niet zo'n voorstander te zijn: "Op zich leuk dat het hier komt, maar dan moet er echt iets aan de infrastructuur worden gedaan."

Rijke geschiedenis

Het racecircuit kent een rijke geschiedenis en de Grote Prijs van Nederland werd hier voor het laatst gereden in 1985. Hoewel deze historische elementen de doorslag gaven, brengt dit inderdaad ook met zich mee dat er nog een hoop moet gebeuren om het circuit race-klaar te maken voor de Formule 1.

"Ja, natuurlijk zal het Max-effect extra belangstelling opleveren", voorspelt een enthousiaste Zandvoorter. "Maar: we konden het in het verleden aan en dit is een uitdaging die we graag aangaan."