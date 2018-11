PvdD Zaanstad: "Huisdieren te vaak de dupe van inkomen baasje"

ZAANSTAD - Omdat ze de dierenartskosten niet kunnen betalen laten Zaansteders vaak hun huisdier onnodig inslapen, staan het af aan dierenasiels of mijden de dierenarts in zijn geheel met soms de dood tot gevolg. Dat stelt de lokale Partij voor de Dieren na een rondvraag bij verschillende dierenartsen.

De partij vindt daarom dat de gemeente maatregelen moet treffen om het welzijn van huisdieren te bevorderen. "Een ziek dier zou niet de dupe moeten zijn van het inkomen van de eigenaren", aldus de PvdD in een agenda-initiatief.

De partij doet twee voorstellen waarmee de zorg voor de dieren betaald zou kunnen worden. De gemeente zou, net zoals Amsterdam, een minimaregeling kunnen invoeren waardoor gezinnen met lage inkomens (een deel van) de kosten vergoed krijgen.

Huisdierenbelasting

Een tweede systeem dat geïntroduceerd zou kunnen worden is een algemene huisdierenbelasting, zoals de hondenbelasting. De opbrengst van deze belasting zou de gemeente dan afdragen aan een gespecialiseerde private of publieke partij in huisdierverzekeringen.