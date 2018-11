Mick Harren verklaart bedreiging ex-stiefzoon: "Hij stond als een ontsnapte Bokito voor me"

PURMEREND - Volkszanger Mick Harren (51) voelde zich afgelopen juli in een kroeg in Purmerend zo bedreigd door zijn voormalige stiefzoon, dat hij uit doodsangst een nepwapen uit zijn zak trok.

Dat zei hij vrijdagmiddag bij de start van zijn strafzaak voor de rechtbank in Alkmaar.

"Ik weet echt dat het niet goed was, maar ik ben nog steeds van mening dat ik hier niet had gezeten als ik niet zo had gereageerd. Het was verkeerd, maar het heeft mijn leven gered", aldus Harren, die zich moet verantwoorden voor bedreiging en verboden wapenbezit.

Volgens de volkszanger liep hij de 24-jarige zoon van zijn ex-vrouw tegen het lijf in een café in zijn woonplaats. De confrontatie noemde hij 'angstaanjagend'. "Die jongen stond als een soort ontsnapte Bokito tegenover me en zei: 'Ik moet je doodslaan, met je arrogante kop'. Ik zag zijn blik, ik was doodsbang."

Volgens Harren zelf maakt hij lampen in de vorm van nepwapens en had hij die dag een exemplaar meegenomen om aan zijn dochter te laten zien.

De officier van justitie formuleert later vrijdagmiddag de strafeis tegen de volkszanger.