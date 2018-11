File door botsing tussen twee auto's en vrachtwagen op A7 bij Wijdewormer

WIJDEWORMER - Bij een botsing tussen twee auto's en een vrachtwagen op de A7 bij Wijdewormer is een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Op de foto's is te zien dat er veel schade aan de twee auto's is. Ook is het wegdek bezaaid met auto-onderdelen. De politie is aanwezig om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeluk. Door de botsing, zijn er vlak daarachter nog meerdere kop-staartbotsing geweest.

Op dit moment zijn de twee rijstroken afgesloten. Hierdoor is er een file onstaan op de A8. Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van ongeveer twintig minuten. Automobilisten die richting Hoorn moeten, worden aangeraden de borden Haarlem en Alkmaar te volgen via de A4, A9 en N242.