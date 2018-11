Beverwijkers bezorgd om verkeersveiligheid rond aanleg nieuwbouwwijk

BEVERWIJK - Omwonenden van de nog aan te leggen woonwijk Binnenduin in Beverwijk maken zich grote zorgen om de verkeersveiligheid rond de toegangsweg naar de nieuwe wijk. Maar ondanks protest zet de gemeente de plannen toch door.

Achter de Montessorischool aan de Laan van Blois worden 225 woningen gebouwd en in de wijk wordt een groot park aangelegd. In de eerste plannen zou de doodlopende straat Seringenhof de entree naar het park worden. De plannen zijn echter gewijzigd en in het verlengde van het straatje wordt nu een appartementencomplex gebouwd. En dat betekent dat het straatje een doorgang wordt voor nieuwe bewoners en hun auto's.

De betrokkenen zijn bang dat het toch al drukke kruispunt met de Laan van Blois daardoor nog drukker en dus onveiliger wordt. "De nieuwe bewoners van het appartementencomplex komen uit op een kruispunt waar het nu al heel vaak gevaarlijk is, omdat er van alle kanten verkeer komt", legt schooldirecteur Herke van Beek uit. "In dit buurtje zitten vier scholen op tweehonderd meter van elkaar, dus op piektijden is het hier al ongelooflijk druk."

Concentratieproblemen

Daar komt nog bij dat de ingang van het aan te leggen park in de buurt van de Montessorischool komt en dat bezoekers van het park over een vlonder pal langs het schoolgebouw daar naartoe kunnen wandelen. Van Beek is bang dat dat ten koste gaat van de concentratie van de leerlingen.

Gisteravond werden de plannen met de gemeenteraad besproken. Daar waren ook bewoners, medewerkers van de school en allerlei bewoners bij aanwezig. Maar ondanks dat er volgens de betrokkenen alternatieven zijn, houdt de gemeenteraad voet bij stuk: de Seringenhof wordt een doorgaande straat.