Ruben terug in Nederland na 24 dagen in Nepalese cel

DEN HELDER - Na een heftig avontuur te hebben hebben beleefd in Nepal, kan Ruben Coppoolse uit Den Helder eindelijk weer lachen. Dankzij een doneeractie, is Ruben een celstraf van 3,5 jaar voor illegaal verblijf in het land bespaard gebleven. "Maar ik ga zeker weer naar Nepal."

Kinderen helpen in de armste gebieden van Nepal, dat is zijn grote droom. Een paar jaar lang heeft hij lessen Engels gegeven, tot het mis ging met het verlengen van zijn visum. "Ik heb het een half jaar van tevoren aangegeven. Mijn werkgever zou ervoor zorgen, maar dat is mis gegaan."

Nachtmerrie

Ruben belandde in de cel van de Nepalese immigratiedienst. "Soms met vijftien man in een cel met tien bedden. De enige beweging was van het bed naar de badkamer. Voor sommigen een droom, maar voor mij niet. Ik had me voorbereid op een lange celstraf, want we hadden geen geld voor de boete."

Ruben maakte voor zijn Facebookpagina een fimpje over zijn situatie: "Ze wisten toch niet wat ik vertelde." Daarna ging de zaak rollen en zorgde zijn zus Davinia voor een doneeractie die binnen enkele dagen de €3.500 voor de boete bijeen bracht.

Terug

Toch gaat Ruben weer terug naar Nepal. "Het zijn niet de kinderen die voor deze situatie hebben gezorgd. Ik wil ze blijven helpen. Ze zitten in mijn hart."