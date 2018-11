Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ziekenhuis Amstelland: 'Toekomst verzekerd, over drie jaar gezond' Foto: Google Maps / Amstelland

AMSTELVEEN - Patiënten kunnen de komende jaren 'gewoon' vertrouwen op de zorg in Ziekenhuis Amstelland. Dat schrijft het ziekenhuis in een persbericht dat is verstuurd nadat vanochtend bekend werd dat Amstelland in financieel zwaar weer is beland.

In de verklaring, die samen is opgesteld met zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis, staat dat de toekomst van het ziekenhuis is verzekerd. Onlangs zijn er 'toekomstbestendige financiële afspraken' gemaakt, zo valt te lezen. 'Moeilijke tijd'

Amstelland erkent dat het 'op financieel gebied een moeilijke tijd heeft doorgemaakt'. Daar wordt aan toegevoegd: "Met de nu gemaakte afspraken, kan het ziekenhuis in drie jaar tijd toegroeien naar een financieel gezonde situatie." (Tekst loopt door onder de video) Jaarcijfers

Vanochtend werd bekend dat het Amstelland onderaan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen van accountantskantoor BDO staat. Het Amstelveense ziekenhuis staat zo laag omdat het nog altijd geen jaarcijfers over 2017 heeft gepubliceerd, zoals het MC ­Slotervaart ook niet deed. Lees ook: Komende week meer helderheid over Slotervaartziekenhuis Amstelland wil in het persbericht kwijt dat de jaarrekening 2017 dankzij de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars en de bank binnenkort kan worden afgerond. Die wordt eind december gepubliceerd, verwacht het ziekenhuis. De zorgverzekeraars laten nog weten dat ze vinden dat het ziekenhuis 'goed op weg is met de reorganisatie'.