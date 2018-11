Deel dit artikel:













Huizens zwembad Sijsjesberg wordt over paar jaar grondig verbouwd Foto: Gemeente Huizen

HUIZEN - Er is een grondige verbouwing op komst voor zwembad Sijsjesberg in Huizen: in 2020/2021 worden de entree, de horeca en de kleedruimtes verbouwd. Dat is gisteravond bij de raadsvergadering besproken.

De entree van het openluchtzwembad is over een paar jaar gasloos en energieneutraal, schrijft de Gooi en Eemlander, en er komt een eventueel aparte horecafunctie bij. De bouw start in oktober 2020 en moet in één seizoen zijn afgerond. Volgens wethouder Roland Boom is modernisering van het zwembad hard nodig: "Als Sijsjesberg op Funda zou staan, zou daar 'moet aangepast worden aan de eisen des tijds' staan." Er is alvast een bedrag van 50.000 euro apart gelegd en bij de behandeling van de voorjaarsnota en begroting 2020 wordt het definitieve financiële voorstel voor de verbouwing voorgelegd aan de gemeenteraad. 💬 Whatsapp ons!

