Gewapende overval op Etos in Zaandijk: dader op de vlucht Foto: Politie IJmond

ZAANDIJK - De Etos in de John Lennonstraat in Zaandijk is vanmiddag overvallen. De gewapende dader is nog voortvluchtig.

De man stapte rond tien over half één de drogisterij binnen en bedreigde het personeel met een wapen. Na enkele minuten sloeg hij te voet op de vlucht. De politiehelikopter vliegt boven het gebied om te man op te sporen. Signalement

Er is via Burgernet een bericht verspreid met het signalement van de verdachte. Het betreft een man van tussen de 30 en 35 jaar oud met een donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte gewatteerde jas met capuchon, een donkere broek, zwarte schoenen met witte zolen, een zwarte en een pilotenbril. Mensen die hem zien wordt verzocht hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.