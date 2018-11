Deel dit artikel:













Goede opkomst bij eerste Lichtjesavond op begraafplaats Hilversum Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Het was voor het eerst dat de Noorderbegraafplaats in Hilversum een lichtjesavond op touw zette, maar de eerste editie werd gisteravond goed bezocht. Het weer had misschien wat gunstiger mogen zijn, maar dat deerde niet.

NH Gooi heeft verslag gedaan van de lichtjesavond, waarbij wethouder Arno Scheepers van Hilversum een toespraak hield. Hij benadrukte de betekenis van het thema 'vasthouden en loslaten'. Lees ook: Lichtjesavond op begraafplaats Hilversum: "Ik verwacht kippenvel bij minuut stilte" Een koor verzorgde de muzikale omlijsting, er stonden potten met vuur en nadat iedereen sterretjes had aangestoken, was er een minuut stilte. Bekijk de video om te zien hoe de sfeervolle eerste Lichtjesavond was. 💬 Whatsapp ons!

