OM doet voorstel aan verspreiders seksvideo Patricia Paay

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachten van het verspreiden van het seksfilmpje van Patricia Paay een transactievoorstel gedaan om de zaak buiten de rechtbank om af te handelen.

Een woordvoerster bevestigt een bericht hierover in het AD. Onder meer GeenStijl en Michel V., alias twitteraar Eendevanger, worden beschuldigd van het publiceren van de video.

Lees ook: Patricia Paay wint rechtszaak tegen GeenStijl over verspreiden seksvideo

Het is niet bekend wat het voorstel inhoudt, maar het kan bijvoorbeeld gaan om een schadevergoeding of taakstraf. Als de verdachten niet akkoord gaan, moeten ze alsnog voor de rechter verschijnen. Het voorstel is half oktober naar de advocaten gegaan en ze hebben tot eind deze maand de tijd om te reageren, aldus de zegsvrouw.

Lees ook: "Patricia Paay wilde dood na verspreiden seksfilmpje"

De zaak draait om de video waarin te zien is dat Paay plasseks heeft met een man.