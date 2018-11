Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bejaarde Uitgeester veroorzaakt twee ongelukken in een week Foto: NieuwsFoto Foto: NieuwsFoto

UITGEEST - Een hoogbejaarde autorijder uit Uitgeest heeft in korte tijd tweemaal een ongeluk veroorzaakt. De 90-jarige reed eerst op twee stilstaande auto’s in. Een week later schoot zijn auto door de struiken in de Witte Hoofden en kwam in de voortuin van een woning tot stilstand.

Bij het eerste ongeluk, op donderdag 25 oktober, trapte de bestuurder op het Narcissenpad per ongeluk op zijn gaspedaal in plaats van op de rem. De twee geraakte auto's liepen flinke schade op. Afgelopen woensdag vergiste de man zich weer, want in plaats van achteruit de straat op, schoot zijn auto vooruit een tuin in. Lees ook: Automobiliste ramt drie geparkeerde auto's in Bloemendaal: rijbewijs ingenomen De brandweer van Uitgeest en een ambulance reden met spoed uit, maar de bestuurder hield geen ernstige verwondingen over aan het ongeval. Rijbewijs ingenomen

De bejaarde brokkenpiloot was niet eerder bij een ongeluk betrokken, maar omdat hij nu zo snel achter elkaar de fout in ging heeft de politie zijn rijbewijs ingenomen. Het CBR gaat nu onderzoeken of de man nog in staat is om veilig de weg op te gaan. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003