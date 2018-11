Larense notaris uit het ambt gezet vanwege belangenverstrengeling

LAREN - De Larense notaris Martijn Le Coultre is door de tuchtrechter uit het ambt gezet vanwege belangenverstrengeling. Hij bracht zichzelf volgens de rechter "in de positie waarin eigen financiële belangen ontstonden bij zijn werkzaamheden". De zaak gaat dan ook niet over een kleinigheidje: Le Coultre werd uit een erfenis bijna 2,3 miljoen euro rijker.

Dat bericht de Gooi en Eemlander na een uitspraak van het Kamer voor het Notariaat. Le Coultre trad op als notaris voor de Braziliaanse familieleden van de in 2007 overleden Marie-Antoinette Carlier. Zij was de laatste erfgenaam van de Belgische industrieel Hector Carlier die vlak na de Tweede Wereldoorlog zelfmoord pleegde.

Marie-Antoinette liet het familiefortuin van 220 miljoen euro aanvankelijk na aan enkele particuliere erfgenamen, maar hier was haar Braziliaanse familie het niet mee eens. Zij schakelden Le Coultre in om ook hun deel van de erfenis op te eisen. Hierin was de notaris succesvol, want alle familieleden van Carlier in Brazilië kregen uitbetaald. Met een erfgenamenonderzoek werden zelfs nog meer familieleden opgespoord die zich niet hadden gemeld.

Verwaarloosd landgoed

Er bleef echter één landgoed over, waar de familie kennelijk geen interesse in had. Voor het verwaarloosde landgoed Schijf, bij het Brabantse Rucphen, richtte de notaris in 2009 een stichting op. Hij benoemde zichzelf als enig bestuurder en, met de buurman van het landgoed, als certificaathouder. Toen de familie zich ervan terugtrok en zich in 2010 een koper aanbood, besloot de notaris het landgoed te verkopen. Hij stak de winst in eigen zak.

De tuchtrechter vindt het verwerpelijk dat de notaris zich mengde in de financiële afwikkeling van het landgoed. "Doordat de notaris certificaathouder werd, heeft hij zichzelf in de positie gebracht dat hij in privé een economisch belang kreeg in de nalatenschap waarbij hij als notaris betrokken was. Er kon geen sprake meer zijn van dienstverlening zonder eigen belang. Hierdoor konden zijn cliënten benadeeld worden."

Niet meer onpartijdig

Aangezien Le Coultre volgens de rechter niet doorheeft dat hij fout bezig was en zo niet meer onpartijdig en onafhankelijk was, is besloten om hem uit zijn ambt te zetten. De notaris is in beroep gegaan tegen de uitspraak.