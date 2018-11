Auto ramt gevel van woning Aalsmeer: twee gewonden

AALSMEER - Een auto is even voor 11.00 uur tegen de gevel van een woning aan de Stoommeerkade gebotst. Daarbij zijn twee gewonden gevallen, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws weten.

Beiden zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is daarvoor op de plek van het ongeluk gereanimeerd, aldus de woordvoerder.

Schade

De bestuurder van de auto is vermoedelijk onwel geworden, meldt een politiewoordvoerder. Op foto's is te zien dat het huis flinke schade heeft opgelopen door de botsing.

Het is nog niet duidelijk of er tijdens het ongeluk personen in het huis waren.