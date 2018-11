Pizzakoerier overvallen met mes in Heemskerk

HEEMSKERK - Een 17-jarige pizzakoerier is gisteravond op de Rossinistraat in Heemskerk overvallen door twee dieven. De overvallers bedreigden de jongen met een mes.

De koerier was onderweg om een bestelling af te leveren, toen hij werd tegengehouden door het duo. Onder bedreiging van een mes moest de jongen zijn spullen afgeven. Na de diefstal ging het tweetal er lopend vandoor.

Ondanks de inzet van een Burgernetmelding en een zoekactie door de politie in de buurt, zijn de daders niet gevonden. De politie is daarom op zoek naar getuigen die de beroving hebben gezien of meer informatie hebben.