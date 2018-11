Familie blijft zoeken naar al maanden vermiste Astrid (53) uit Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Na meer dan 75 dagen zoeken is er nog steeds geen enkel spoor van de sinds 16 augustus vermiste Astrid Rousse (53) uit Koog aan de Zaan. De familie doet opnieuw een oproep voor mogelijke getuigen om zich te melden bij de politie.

Verschillende zoektochten met onder andere sonarboten en speurhonden hebben tot op heden nog niks opgeleverd. Wel is de route die Astrid in de avond van 16 augustus liep in kaart gebracht. Die loopt vanaf de Boschjesstraat, langs de Gamma op de Pinkstraat, naar de Kogerkerk, verder via Breestraat en eindigt bij het treinstation van Koog aan de Zaan.

"Op basis van haar telefoongegevens, zou dat rond 00.30 uur die nacht geweest kunnen zijn", zo laat de stiefmoeder van Astrid's zoon weten. "Als ze rond 01.00 uur op dat station was, heeft ze misschien geen trein genomen, maar zou ze vanaf daar met een auto verplaatst kunnen zijn."

Astrid droeg op de dag van haar verdwijning een witte broek, een spijkerjasje en zwarte slippers. "Mochten er mensen zijn die zichzelf herkennen op die locatie en tijd, of Astrid op dat tijdstip hebben gezien, dan is de vraag om u te melden bij politie of familie", aldus de oproep.