Raad Purmerend uit zorgen over sluiting kinderspoedzorg in Waterlandziekenhuis Foto: Google Streetview

PURMEREND - De Purmerendse raad maakt zich ernstig zorgen over de verplaatsing van de spoedzorg voor kinderen van het Waterlandziekenhuis naar het Westfriesgasthuis in Hoorn. Door een fusie van de twee ziekenhuizen verdwijnt een aantal afdelingen in Purmerend, waaronder die voor kinderen met ernstige verwondingen of ernstige ziekte.

De SP diende gisteren tijdens de raadsvergadering een motie in over de opheffing van de spoedzorg in Purmerend. Deze werd door de raad aangenomen, behalve door de VVD. Die zei de motie te steunen, maar niet wilde indienen, omdat 'het onderwerp in essentie niet in de bevoegdheid van de gemeente ligt'. Dat meldt mediapartner Regio Purmerend. Lees ook: Spoedzorg voor kinderen met ernstige verwondingen in Purmerend verdwijnt De raad snapt de zorgen van de inwoners van Purmerend. In de motie is opgenomen de zorgen ook over te brengen aan de minister, de zorgverzekeraars en het bestuur van het Waterlandziekenhuis zelf. Verhuizing

Komend weekend verhuizen meerdere afdelingen van het Waterlandziekenhuis in Purmerend naar het Westfriesgasthuis in Hoorn. Vanaf dat moment kunnen Purmerendse kinderen met ernstige verwondingen buiten kantoortijden alleen nog maar 25 minuten verderop terecht. Bekijk hieronder de video die NH Nieuws eerder maakte over de sluiting: