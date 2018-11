Verdachte (24) aangehouden voor reeks autobranden in Hoofddorp

HOOFDDORP - Een 24-jarige man uit Hoofddorp wordt verdacht van de reeks autobranden aan het Savelsbos in Hoofddorp. Hij is gisteravond aangehouden.

De reeks brandstichtingen begon afgelopen weekend toen er vier auto's in vlammen opgingen. De bewoners van het huizenblok er vlak achter moesten vanwege de rookontwikkeling uit voorzorg uit hun woningen worden gehaald. Twee mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis geweest, nadat ze rook hadden ingeademd.

In de nacht van dinsdag op woensdag brandde er weer een auto aan het Savelsbos uit. Andere auto's liepen eveneens schade op.

Nog wel veilig?

De buurtbewoners gaven tegenover NH Nieuws aan dat ze waren geschrokken van de autobranden. Ze vroegen zich af of ze nog wel veilig zaten. De branden waren volgens omwonenden het gevolg van een hoog oplopende ruzie. Volgens hen zouden de auto's expres in brand zijn gestoken, doordat de bewoners van een huurhuis ruzie zouden hebben met mensen elders in het land. Ook zou er recentelijk een steekpartij in de straat zijn geweest.

De politie onderzoekt welke rol de man uit Hoofddorp bij de branden heeft gespeeld.

