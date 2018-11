Gaslek in woning Weesp: zeven omliggende huizen ontruimd

WEESP - In een woning aan de Breitnerstraat in Weesp is een gaslek ontstaan. Uit voorzorg worden de omliggenden huizen ontruimd.

De bewoners van het pand hebben zelf het lek gemeld. In de straat zou een sterke gaslucht hangen. "We proberen het lek nu te lokaliseren", aldus de Veiligheidsregio. "Netbeheerder Liander is onderweg."

De straat wordt ruim afgezet. "Dat doen we vooral uit voorzorg, want de situatie lijkt redelijk onder controle." Hoe het lek is ontstaan, is niet bekend.