Straat in Weesp vannacht uren blank door gesprongen waterleiding

WEESP - Er is vannacht een waterleiding gesprongen aan de Groeneweg in Weesp. Daardoor stond de straat uren volledig blank.

De lekkage werd volgens Weesper Nieuws rond 04.30 uur ontdekt door een bewoner. Diegene belde vervolgens het alarmnummer. Er werden zandzakken neergelegd om te voorkomen dat het water in de huizen zou stromen.

Waterleidingbedrijf PWN meldt dat er vanaf 05.55 uur wordt gewerkt aan het dichten van het lek. Het lek zou een uur daarna zijn gedicht, waarna het water wegzakte. In heel Weesp zouden mensen geen water hebben, of minder waterdruk. Dat is volgens PWN een logisch gevolg van de lekkage. Rond 11.00 uur moet het zijn opgelost.

Net op tijd

Een graafmachine die in de straat stond dreigde weg te zakken. maar kon net op tijd worden geborgen.