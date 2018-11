Hans (68) uit Velsen-Noord uit huis gezet: 'Volgens de gemeente woon ik hier illegaal'

VELSEN-NOORD - Sinds gisteren staat de 68-jarige Hans Primowees uit Velsen-Noord op straat. Al ruim tien jaar woonde hij bij zijn werkloods op een industrieterrein aan de Eendrachtsstraat in Velsen-Noord; iets wat altijd gedoogd werd door de gemeente. Een jaar geleden werd het toch bestempeld als 'illegaal wonen' en moest Hans voor 1 november zijn biezen pakken.

Lang probeerden Primowees en zijn buurman - die in hetzelfde schuitje zit - om koste wat het kost in hun huis te blijven. "We staan zelfs ingeschreven bij de gemeente, dus waarom moeten we weg?", vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad. Uiteindelijk kreeg het tweetal op 2 mei een dwangsom opgelegd. Als ze niet voor 1 november weg zouden zijn, moesten ze een boete van 10.000 euro betalen.

Een dag voor het verstrijken van de datum werd de Velsen-Noorder nog gebeld door de gemeente. "Ik vertelde de ambtenaar dat ik het schandalig vind wat er gebeurt", aldus Primowees. Volgens de gemeente zouden er echter serieuze dreigementen zijn geuit in dat telefoongesprek. "Dit wordt niet getolereerd. Hiervan wordt aangifte gedaan", schrijft Velsen in een persbericht.

IKEA-tas

Primowees heeft besloten om het pand dan toch maar te verlaten. Afgelopen nacht heeft hij noodgedwongen bij een vriend geslapen. "Ik leef nu vanuit een IKEA-tas", vertelt hij. "Ik zal actief op zoek moeten gaan naar woonruimte. Het vervelende is dat ik pas een half jaar officieel sta ingeschreven. Ik maak dus weinig kans."

Het bedrijfje van Primowees mag wel blijven bestaan. Hoe zijn buurman heeft gereageerd op de uithuiszetting, is niet bekend.

NH Nieuws maakte eerder onderstaande reportage met Hans: