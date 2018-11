Deel dit artikel:













Varen op de Zaan verboden tijdens Sintintocht Foto: RTV Zaanstreek

ZAANDAM - Er mag tijdens de intocht van Sinterklaas op 17 november zelf niet gevaren worden over de Zaan. Dat staat in een brief van de gemeente aan de bewoners en ondernemers die wonen en werken aan het water.

De welbekende Pakjesboot 12 meert dit jaar aan in Zaandam. Tijdens dit evenement is de Zaan tussen de Zaanbrug en de Julianabrug afgesloten voor alle vaartuigen die niet bij de intocht horen. Alle boten die met de intocht meevaren, hebben een rol. Om dit goed te laten verlopen, mogen particuliere booteigenaren niet meevaren. Lees ook: Zaandijkers blij met landelijke intocht Sinterklaas: "Dit wordt groots!" Eigen boot mag blijven liggen

De NTR zendt de intocht live op televisie uit, aan de hand van een script. Zaankanters die normaal een eigen boot op particulier terrein in de Achterzaan hebben liggen mogen wel vanaf de eigen boot de intocht te bekijken. De schepen moeten tijdens het evenement wel op hun plek blijven liggen, zo meldt mediapartner RTV Zaanstreek. Lees ook: Zaans Sinterklaascomité bedreigd: zorgen over landelijke intocht Sintstad website

Meer informatie rondom de landelijke intocht van Sinterklaas staat op de site van de organistatie.