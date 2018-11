We zijn er bijna, maar nog niet helemaal: dit moet nog er nog gebeuren op circuit Zandvoort

ZANDVOORT - De terugkeer van de Formule 1 op het circuit van Zandvoort is nu wel heel dichtbij. Wat zijn de laatste hobbels die nog moeten worden genomen, voordat Max Verstappen en zijn collega's er een Grand Prix rijden? NH Nieuws zet ze op een rij.

Het is alweer 33 jaar geleden dat de koningsklasse van de racesport de badplaats aandeed voor een Grand Prix. Niki Lauda finishte in 1985 als eerste en de kans is groot dat hij in 2020 eindelijk een opvolger krijgt.

Voor het zover is, is het op de eerste plaats zaak dat het circuit minstens 20 miljoen euro bij elkaar krijgt, legt oud-sportverslaggever en Formule 1-kenner Dennis Betten uit.

Waarvoor moet die 20 miljoen worden betaald?

"Dat bedrag moet je de Formule One Management Limited (eigenaar van de Formule 1, red.) betalen voor de rechten van een Grand Prix, om er een te mogen organiseren. Ik denk dat de organisatie niet schrikt van dit bedrag. Er wordt gesproken over een bedrag van 0 tot 50 - misschien wel 100 miljoen - dus dan valt dit mee."

Waar komt die meevaller vandaan?

"Er zijn grote verschillen tussen circuits. Monaco is bijvoorbeeld een pareltje tussen alle Grand Prixs, die hoeven maar weinig te betalen. Azerbeidzjan en Bahrein zijn minder aantrekkelijke oorden, die betalen een stuk meer. Zandvoort zal dit 'lage' bedrag te danken hebben aan de historie en de bijzondere lay-out van het circuit."

Waar moet de 20 miljoen euro vandaan komen?

"Dat potje moet bij elkaar worden verzameld. Sowieso heeft elke Grand Prix een grote hoofdsponsor en meerdere sub-sponsoren. Kijk na afloop van een race naar het podium waarop de winnaar wordt gehuldigd en je ziet meteen wie bij die Grand Prix de hoofdsponsor is. Ik weet wel zeker dat sowieso Jumbo hier geld in gaat pompen. Die hebben al tweemaal de racedagen gesponsord en die zijn regelrecht te beschouwen als de generale repetitie voor een Grand Prix. Naast Jumbo zal er nog wel een groepje bedrijven de koppen bij elkaar steken om er ook in te stappen."

Hoe ligt het circuit er nu bij: is het in de huidige vorm geschikt voor de Formule 1?

"Er moeten nog dure ingrepen worden verricht. Naast die 20 miljoen is er nog 10 tot 20 miljoen euro nodig, vooral voor het verbeteren van de veiligheid voor coureurs en publiek. Neem bijvoorbeeld het asfalteren van meerdere grindbakken (dit worden dan uitloopstroken, red.) en het versterken van de huidige vangrails en bandenstapels. Eigenlijk alles wat er tegenwoordig mogelijk qua veiligheid moet worden nagestreefd. Daarnaast moet de paddock een upgrade krijgen. Simpel gezegd: er moet genoeg ruimte zijn voor tien teams die met vrachtwagens en personeel aanrukken en je kan ook denken aan het verbeteren van faciliteiten voor VIP's."

Hoe zit het met de bereikbaarheid van het circuit?

"Die moet beter. Er ligt een plan voor. De bedoeling is om een soort vierkant te creëren. Aan de ene kant komt iedereen Zandvoort ingereden, aan de andere kant rijdt iedereen er weer uit. Dan heb je op de bestaande wegen geen tweerichtingsverkeer meer, maar alle rijstroken gaan dezelfde kant op. Automobilisten gaan er dan via de N201 in en er via de N200 weer uit. Of juist andersom, dat kan ook. En 'richting' de NS zal de organisatie ook wat moeten doen. Ze willen dat veel mensen met de trein komen, maar dan heb je wel langere treinen nodig, dus dat zal in overleg met de NS moeten."

