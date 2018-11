John van den Brom: "Dit moeten we vasthouden"

ALKMAAR - Na drie verliespartijen op rij won AZ woensdagavond eindelijk weer. Tegenstander VVV werd in het bekertoernooi met 2-0 verslagen. Trainer John van den Brom kijkt uiteraard met een goed gevoel terug op die wedstrijd: "We hebben goed gespeeld, dat is ook wat we nodig hebben als ploeg. Dat geeft ook weer vertrouwen naar de wedstrijd van zaterdag toe. We hadden een wedstrijd als dit nodig om eruit te komen. "

Lang genieten van de overwinning is er niet bij want zaterdagavond wacht alweer de volgende tegenstander. In eigen huis nemen de Alkmaarders het op tegen De Graafschap. De Achterhoekers zullen met weinig vertrouwen naar Alkmaar toereizen, want zij verloren in het bekertoernooi met 2-5 van PEC Zwolle.

Het is, door het drukke programma, wel nog even afwachten welke spelers John van den Brom tot zijn beschikking heeft. "Het wordt de derde wedstrijd in een week tijd, dat is pittig. Dus we zullen in eerste instantie heel goed moet kijken naar de fitheid bij de jongens. Daar zullen we een keuze in moeten maken maar ik weet uit ervaring dat je minder last hebt als je gewonnen hebt dan dat je uit een nederlaag komt", besluit de oefenmeester met een knipoog.

AZ - De Graafschap begint zaterdagavond om 20:45.