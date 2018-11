Deel dit artikel:













Grote brand in bedrijf De Kwakel: "Houd ramen en deuren dicht" Foto: Lorenzo Derksen Foto: Lorenzo Derksen

DE KWAKEL - De brandweer heeft vanmorgen een grote brand in een bedrijf aan de Mijnsherenweg bestreden. Er is nog steeds veel rookvorming, de brandweer is bezig om het gebied te ventileren.

De brand is ontstaan in een ketelhuis middenin een kas bij potplantenkweker J. De Vries. Daar kwam veel rook bij vrij. Mensen in de omgeving worden dan ook geadviseerd om de ventilatie uit te schakelen en deuren en ramen te sluiten tegen de rook. De Mijnsherenweg is momenteel door de brandweer afgesloten vanaf de Legmeerdijk richting de Vuurlijn.