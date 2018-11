Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ook Ziekenhuis Amstelland in grote problemen Foto: Google streetview

AMSTELVEEN - Ook het Amstelland in Amstelveen zit in financieel zwaar weer. Dat blijkt uit cijfers van het ziekenhuis over de afgelopen vier jaar, zo schrijft Trouw.

Samen met het Zuyderland in Sittard-Geleen staat het Amstelland onderaan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen van accountantskantoor BDO, waaraan minister Bruno Bruins voor medische zorg gisteravond refereerde in het debat met de Tweede Kamer. Lees ook: 46 artsen willen MC Slotervaart redden met eigen geld Geen jaarcijfers

Ze staan op die lijst nog onder de IJsselmeerziekenhuizen, die vorige week failliet gingen. Bruins zei in het debat dat hij niet denkt dat er andere ziekenhuizen op omvallen staan. Het Amstelveense ziekenhuis Amstelland staat zo laag omdat het nog altijd geen jaarcijfers over 2017 heeft gepubliceerd, zoals het MC ­Slotervaart ook niet deed. Lees ook: Faillissement Slotervaartziekenhuis wordt niet teruggedraaid Het Zuyderland Medisch Centrum staat zwak, vooral door een oude schuld van 400 miljoen euro.