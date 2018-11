Amsterdamse korpschef wordt nationale veiligheidscoördinator

AMSTERDAM - Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg van de Amsterdamse politie wordt de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van NRC. Hij is de opvolger van Dick Schoof, die vertrokken is naar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

De Amsterdamse korpschef was vanavond nog te gast bij het AT5-programma Het Verhoor.

Akkoord

De ministerraad moet nog wel akkoord gaan met de voordracht van Aalbersberg door minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Aalbersberg is sinds 2011 korpschef in Amsterdam. Hij gaf in 2014 leiding aan een missie naar Oekraïne om stoffelijke resten en bezittingen van slachtoffers van de MH17-ramp te zoeken en terug te brengen naar Nederland.

Terroristische aanslagen

De NCTV heeft onder meer als taak het risico op terroristische aanslagen in Nederland zo klein mogelijk te maken. Zijn organisatie moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat politie, justitie, veiligheidsdiensten en andere instanties die zich bezighouden met terrorismebestrijding, goed samenwerken en onderling informatie uitwisselen.