Zorginstelling Julianadorp wil zij-instromers inspireren: "Nood wordt steeds groter"

JULIANADORP - In de hoop nieuwe medewerkers binnen te halen, staat bij zorginstelling 's Heeren Loo in Julianadorp morgen het 'Mooi Werk Event' op het programma. Regiodirecteur Wiebrand Top vertelt: "De nood is nog niet zo hoog als bij mijn collega's in het midden van het land - waar je veel concurrentie hebt van veel andere grote werkgevers - maar hij wordt wel steeds groter."

Top moet steeds meer zijn best doen om genoeg personeel in dienst te houden, een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. "We zitten ook met een vrij grote groep oudere medewerkers die stoppen vanwege hun pensioen. En er gaan ook wel eens mensen gewoon weg naar een andere baan", vertelt hij. Als je dan aan de andere kant niet genoeg instroom hebt om dat te compenseren, hebben wij ook wel eens vacatures langer open staan."

De locatie Noorderhaven bij Julianadorp is een klein dorp op zich. Midden in het bos wonen de cliënten die in velerlei soorten en maten zorg nodig hebben. Harma Kiers werkt met mensen met een ernstige beperking: "Ik vind het gewoon heel erg leuk om met mensen op te trekken en om te zien hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Er zijn nog zoveel dingen die we kunnen ontdekken samen."

Vooropleiding niet bepalend

Directeur Top hoopt uiteraard op veel bezoek komende zaterdag tijdens het 'Mooi Werk Event'. Iedereen die geïnteresseerd is in een baan is welkom, de juiste vooropleiding is niet bepalend: "We zijn op zoek naar goede mensen. Op het gebied van opleiding kunnen we zoveel faciliteren."

Harma Kiers is ondertussen met één van de clienten aan het 'Bimmen', dat is Beleven In Muziek: Je gebruikt een bal en een vast liedje. Het is bedoeld om contact te maken". Het werk vindt ze ook wel eens zwaar, vooral fysiek maar toch zou zij het iedereen aanraden: "Als je nieuwsgierig bent naar wat mensen allemaal kunnen, en er wordt nog zoveel ontwikkeld, ja en als je hart hebt voor mensen dan ben je van harte welkom".

Het 'Mooi Werk Event' begint zaterdag om 13.00 uur.