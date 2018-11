Restaurant en kledingwinkel Amsterdam dicht na beschieting en vondst handgranaten

AMSTERDAM - (AT5) Burgemeester Femke Halsema heeft een restaurant en een kledingwinkel op het Bijlmerplein gesloten. Op de kledingwinkel werd vannacht meerdere malen geschoten met een vuurwapen. Voor het restaurant werd op 29 oktober een eerste handgranaat aangetroffen, waarna er vanochtend nog een werd gevonden.

De eigenaar van het Surinaamse restaurant zei eerder tegen AT5 dat hij geen idee had waarom er een handgranaat voor zijn zaak werd gelegd. "We zitten nog niet lang hier, minder dan een jaar. Dit had ik niet verwacht. Ik heb met niemand ruzie en doe gewoon mijn werk. Dus ik heb geen idee waarom ze dit voor onze deur hebben geplaatst."

Lees ook: Weer handgranaat gevonden op Bijlmerplein in Amsterdam

"De aanwezigheid van wapens en munitie in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten het pand per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten", aldus de gemeente.