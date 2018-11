Tata Steel vs. Omgevingsdienst: wie was nalatig bij melding gele rookwolken?

VELSEN-NOORD - Dat het Openbaar Ministerie de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft gevraagd proces verbaal op te maken tegen Tata Steel vanwege het incident in de kooksoven, is volgens de staalgigant het gevolg van een administratieve tekortkoming bij de Omgevingsdienst.

Dat zegt Tata Steel-woordvoerder Robert Moens tegen NH Nieuws.

Eerder deze week braakten de schoorstenen op het terrein van de staalgigant enorme mosterdkleurige wolken uit. Uitstoot hoort bij een bedrijf als Tata Steel, maar meerdere werknemers van het bedrijf lieten onafhankelijk van NH Nieuws weten dat ze het in deze vorm en omvang nog nooit hadden gezien.

Het bedrijf liet NH Nieuws weten dat de storing zeven minuten duurde en werd veroorzaakt door een defect aan de uitlaatafsluiter van de nagaskoeler van de kooksoven. Volgens Moens is de storing - zoals het protocol voorschrijft - binnen een half uur na het optreden van de storing bij de Omgevingsdienst gemeld.

"Maar aan hun kant is iets niet goed gegaan", benadrukt Moens. "Wij hebben het gemeld en zij hebben geconstateerd dat we met ze gebeld hebben. Die melding is alleen niet vastgelegd, maar dat is niet ons probleem. Wij hebben ons aan de afspraken gehouden."

Omdat het OM volgens Moens op oneigenlijke grond om een proces verbaal heeft verzocht, verwacht de woordvoerder dan ook dat het verzoek wordt ingetrokken.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan daar nog geen uitsluitsel over geven. "Tata Steel had dit dinsdag moeten melden", legt een woordvoerder uit. "Normaal doen ze dat ook netjes, telefonisch en in een e-mail, maar omdat er in dit geval geen melding bij de inspecteur is binnengekomen, werd ook de inspecteur verrast door het filmpje."

Omdat Tata Steel beweert dat het de uitstoot wel is gemeld, heeft de Omgevingsdienst een onderzoek ingesteld naar die melding. "We zijn de systemen ingedoken, en we hebben ontdekt dat Tata gebeld heeft, maar niet - zoals gebruikelijk - een e-mail heeft verstuurd.

De telefonische verbinding tussen Tata en de Omgevingsdienst heeft twee minuten geduurd. "Maar daar is geen melding aan de inspecteur uit voortgekomen. Dat kan aan een foutje bij Tata liggen, of aan een foutje bij ons, dus we houden nog even een slag om de arm."