Alkmaarse politie en ambulance spelen groot geweldincident na Foto: Politie

ALKMAAR - Bovenstaande foto lijkt toch nét een terrasje op het Waagplein? Nou, dat is 't niet. Er was vandaag in Alkmaar een oefening waarbij politie, brandweer en ambulancemedewerkers een groot geweldincident nabootsten. "Het is belangrijk dat je precies weet wat je moet doen in zo'n situatie."

In een gebouw aan de Voltastraat lagen slachtoffers en reden politievoertuigen en ambu's. "Er waren tientallen medewerkers van de verschillende hulpdiensten op de been. De 'LOTUS slachtoffers' beeldden speciaal voor de oefening levensecht gewonde slachtoffers uit", aldus oefenleider Frank Breed. Buurtbewoners

Deze oefening is de eerste van drie. Op 7 en 20 november volgen nog twee oefeningen waaraan de Veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland en Kennemerland deelnemen. Buurtbewoners, bedrijven en organisaties rondom de oefenlocatie zijn ingelicht. En voor mensen die toevallig langs het terrein lopen zijn borden met informatie geplaatst. "Hulpdiensten oefenen geregeld samen, maar bij een extreem geweld incident heerst een dynamiek die goed is om te trainen. Het is van levensbelang dat je precies van elkaar weet wie wat doet in zo’n hectische situatie", aldus Breed.