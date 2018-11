Komend weekend Kunstlijn Haarlem: 'Beyoncé' in de Waarderpolder

HAARLEM - Komende drie dagen staan Haarlem en omgeving in het teken van de Kunstlijn 2018. Door de hele stad openen kunstenaars hun ateliers en zijn er tientallen exposities te bewonderen. Uiteraard in de binnenstad, maar ook op verrassende locaties zoals in de Waarderpolder.

Zo is er in de ruimte Nieuwe Vide een tentoonstelling te zien over de Amerikaanse zangeres Beyoncé. Kunstenaars die een atelier hebben in de Nieuwe Vide en studenten Illustratie van de ArtEZ in Zwolle lieten zich door haar inspireren en dat met uiteenlopende werken tot gevolg.

NH Nieuws zocht een paar van de kunstenaars op tijdens het opbouwen van de tentoonstelling.

De kunstenaars noemen de expositie 'Mother Mainstream'. Bedoeld als tegenreactie op de tentoonstelling die elders binnen Nieuwe Vide plaats vindt, over 'Counter Culture', oftewel de tegenhanger van 'Mainstream Culture'.

Meer informatie over de tentoonstellingen in de Waarderpolder en de andere activiteiten in en om de stad tijdens de Kunstlijn 2018 is hier te vinden