Nicky wacht al 13 jaar op een woning: "Je voelt je thuisloos"

HAARLEMMERMEER - Verhuizen van tijdelijke woning naar tijdelijke woning. Nicky Hasenpflug en haar dochter wachten al jaren op een socialehuurwoning. De woningmarkt in Haarlemmermeer zit op slot waardoor de wachtlijsten langer zijn dan ooit. "Mijn dochter slaapt er slecht van."

Toen Nicky vorige maand dakloos dreigde te worden, besloot ze naar de gemeenteraad te stappen. Met succes, want dankzij die stap heeft ze de komende twee jaar een veilig (tijdelijk) thuis. Hoewel ze blij is met het dak boven haar hoofd, is het nooit helemaal 'thuis'. "Het voelt nooit helemaal eigen. Je mag geen fotolijstjes ophangen of de muren verven. Natuurlijk ben je blij dat je niet dakloos bent, maar je voelt je wel thuisloos", vertelt ze.

Als alleenstaande moeder en met een parttime baan bij de tandarts, verdient Nicky niet genoeg om een reguliere huurwoning te betalen. Maar een sociale huurwoning zit er óók niet in. Andere woningzoekenden, in urgentere situaties, krijgen voorrang.

Niet urgent

"Je komt er gewoon niet voor in aanmerking. Ik ben niet urgent genoeg. Tegenwoordig heb je sociaal-medische problemen nodig om daarvoor in aanmerking te komen", vertelt ze. Haar zogeheten urgentieverzoek wordt telkens afgewezen. "We zijn gezond, we zijn zelfredzaam, en daarom wordt het telkens afgewezen", legt ze uit. Al dertien jaar staat ze ingeschreven bij Woningnet. "Maar nog steeds pies ik naast de pot. "

Nicky verhuist telkens van tijdelijke woning naar tijdelijke woning. Die woningen heeft de gemeente in het leven geroepen om bijvoorbeeld moeders met jonge kinderen een dak boven het hoofd te geven. "Het voelt alsof je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Je voelt je onzeker", vertelt de jonge moeder. "Mijn dochter slaapt er slecht van. Concentratievermogen heeft ze niet meer. Ze is zoekende naar een veilig plekje. Het enige stabiele wat ik haar kan bieden is bij mij zijn, en haar school."

20.000 nieuwe woningen

Nicky is een van de ruim 4.000 mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning in de gemeente Haarlemmermeer. Gemiddeld staan zij 6,3 jaar ingeschreven voordat ze een woning vinden. Ook wethouder Tom Horn erkent dat de woningmarkt op slot zit, en wil daar graag verandering in brengen.

"Het plan is om 20.000 woningen bij te bouwen in de komende twintig jaar. In het verleden zijn veel 'grondgebonden' eengezinswoningen neergezet, dat was toen nodig. Nu willen we meer gevarieerd gaan bouwen. Dus niet alleen eengezinswoningen, ook appartementen voor jongeren én sociale huurwoningen. Dat moet zorgen dat de wachtlijst afneemt", zegt Horn.

De verkiezingen in Haarlemmermeer komen er aan. De wethouder hoopt dat de nieuwe raad zich hiervoor zal inzetten. Tom Horn: "Er zullen spijkers met koppen moeten worden geslagen om ervoor te zorgen dat er ook meer sociale huurwoningen worden gebouwd."