Onenigheid binnen De Blaricumse Partij: Janny van Dijk gaat solo verder

BLARICUM - Er lijkt onenigheid te zijn binnen De Blaricumse Partij, want Janny van Dijk-de Jong is - om redenen die ze niet wil toelichten - uit de partij gestapt. Ze verlaat de gemeentepolitiek alleen niet: Van Dijk gaat verder als eenmansfractie.

Dat schrijft de Laarder Courant de Bel. In een reactie zegt Van Dijk dat ze zo haar "redenen heeft om eruit te stappen. Ik denk over bepaalde dingen anders". Maar ruzie tussen haar en andere partijleden van De Blaricumse Partij is er volgens haar niet. "We kunnen elkaar recht in de ogen kijken en dat doen we ook."

Eigen verhaal

Fractievoorzitter Bea Kukupessy wil het laten bij het persbericht dat DBP heeft verspreid. Het enige wat ze eraan wil toevoegen is: "Janny wil haar eigen verhaal in de raad vertellen en dat is binnen de partij heel moeilijk."