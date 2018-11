Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verouderd zwembad de Lieberg in Hilversum mogelijk aan vervanging toe Foto: Inter Visual Studio/Lucas Mol

HILVERSUM - Het onderzoek naar de onwelwordingen van zwemmers in zwembad de Lieberg in Hilversum heeft de gemeente doen realiseren dat het bad verouderd is. Er wordt gekeken of het wellicht zinvol is om het te vervangen.

Dat blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. Lees ook: Hilversumse zwemmers onwel door verstopte luchttoevoerkanalen Er wordt nergens letterlijk gesproken over mogelijke nieuwbouw. Wel staat er in dat de gemeente er na de onverwachte onwelwordingen mee werd geconfronteerd dat het zwembad "na 42 jaar verouderd is". De kosten zijn daardoor hoger dan gebruikelijk. "Bovendien is het zwembad verre van duurzaam", vervolgt de gemeente. Om deze redenen wordt een onderzoeksproject gestart om "scenario's voor de toekomst van het zwembad" uit te werken. Het college begint met een inventarisatie van de feiten en gesprekken met de direct belanghebbenden, zoals de zwemclubs. Daarna wordt het onderwerp met de raad besproken. Wanneer er meer duidelijk is, is niet bekend. Luchttoevoerkanalen

Afgelopen voorjaar werden er zwemmers niet lekker door verstopte luchttoevoerkanalen, zo bleek later uit onderzoek. De luchttoevoerkanalen werden meteen schoongemaakt en het bad was een dag later alweer open. Maar om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt, is er tijdelijk extra geld vrijgemaakt voor het onderhoud en beheer van het zwembad. Een extern toezichthouder ziet erop toe dat dit geld hier ook daadwerkelijk aan wordt besteed.