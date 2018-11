Deel dit artikel:













De drukste avondspits van het jaar: héél veel files en héél veel regen Foto: Carina / NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - De avondspits in onze provincie is een drukke. De drukste van het jaar, volgens de ANWB. Als gevolg van het regenachtige weer en de vroeg ingevallen duisternis staat of loopt het verkeer op meerdere plekken vast. Hieronder een opsomming.

Wie vanuit Amsterdam over de A2 richting Utrecht rijdt, komt bij Ouderkerk aan de Amstel in een file van vier kilometer terecht. Bij Abcoude kun je het gaspedaal weer intrappen, maar dan ben je wel een kwartier verder. Bovendien loopt het verkeer bij Breukelen opnieuw vast, wat je nog eens ruim tien minuten kost. Iets verder naar het oosten staat een flinke file op de A27 in zuidelijke richting. Tussen Hilversum en Nieuwegein staat het verkeer over een afstand van vijftien kilometer vast.



Zoals gebruikelijk kampt ook het verkeer op de A4 met de gevolgen van de drukte. Richting Den Haag staat het verkeer tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep over een afstand van zes kilometer vast. Vervelend, maar niets vergeleken bij de overlast voor verkeer op de A4 richting Amsterdam. Op dat traject komt het verkeer tussen Burgerveen en Zoeterwoude-Dorp over een afstand van 12 kilometer slechts stapvoets vooruit. A7, A9 en A10

Hetzelfde geldt voor verkeer op de A7 richting Hoorn: tussen Zaandijk en Purmerend-Zuid rijdt het verkeer over een afstand van zes kilometer vooral in de eerste en tweede versnelling. Verkeer op de A9 richting Amstelveen moet vooral tussen knooppunt Badhoevedorp en Aalsmeer rekening houden met vertraging: daar staat een file van zes kilometer. De andere kant op mag je tussen Amstelveen-Oost en knooppunt Holendrecht. De situatie op de A10 is deze avondspits ronduit pet. Tussen Zeeburg en knooppunt Coenplein, tussen Amsterdam-Sloterdijk en Amsterdam-Slotervaart en tussen de afrit Haarlem en knooppunt Coenplein staan files die in lengte tussen de drie en zeven kilometer variëren. Kijk hier voor een actueel fileoverzicht. 💬 Whatsapp ons!

