Flatbewoners Amstelveen zijn klaar met hoge stookkosten: "Durf radiator niet aan te zetten"

AMSTELVEEN - Bewoners van de Aquarius-flat aan de Watercirkel in Amstelveen zijn helemaal klaar met hun woningcorporatie Eigen Haard. Al jaren kampen ze met lekkage en achterstallig onderhoud, en lopen de stookkosten daardoor op tot astronomische hoogte.

"Om mensen met een tweekamerappartement van 42 vierkante meter een rekening te van 3.200 euro, en net te doen alsof je neus bloedt, dat kan er bij mij dus niet in", zegt een boze Chris Petersen. En hij is niet de enige: meerdere flatbewoners liggen krom om de energierekening te betalen of pakken er een extra deken bij. "Ik durf de radiator niet meer aan te zetten."

De flatbewoners voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd, en gingen daarom vandaag gezamenlijk in gesprek met de woningcorporatie Eigen Haard en de wethouder Ellermeijer.

'Redelijk compromis'

Eigen Haard erkent dat sommige klussen sneller opgepakt hadden moeten worden, maar vindt dat de bewoners oude koeien uit de sloot halen door de torenhoge stookkosten weer van stal te halen. Want die hoge rekeningen dateren uit 2015, benadrukt Wim de Waard van de corporatie. "We zijn tot een redelijk compromis gekomen."

Wethouder Ellermeijer schaart zich achter de bewoners, en vindt dat Eigen Haard in actie moet komen. "Je wilt niet in een woning wonen waar sprake is van wateroverlast, schimmel of onzekerheid over de energierekening."