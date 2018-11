LIVE NH Sport: FC Dordrecht - FC Volendam en SC Cambuur - Jong Ajax

AMSTERDAM - Zet FC Volendam de opmars voort? Kan Jong Ajax zich bij SC Cambuur revancheren voor de nederlaag van vorige week bij FC Volendam? De antwoorden op deze vragen krijg je vanavond bij NH Sport.

FC Volendam gaat op bezoek bij FC Dordrecht. De ploeg is onder Hans de Koning nog altijd ongeslagen en boekte vorige week een knappe thuiszege op Jong Ajax (3-1). De Koning heeft voor vanavond genoeg te kiezen, want de drie geblesseerden van vorige week, Cas Peters, Kevin Visser en Robin Schouten zijn allemaal fit.

FC Dordrecht kende een dramatische competitiestart, maar pakte de weken de volle winst tegen SC Cambuur (3-1) en speelde gelijk tegen Jong AZ en Jong PSV. Tegenvaller is het wegvallen van Savvas Mourgos. De topscorer heeft zijn voorste kruisband afgescheurd.

De aftrap aan de Krommedijk in Dordrecht is om 20.00 uur. Edward Dekker doet verslag.

Jong Ajax

Jong Ajax beleeft een wisselvallig seizoen. De nederlaag in Volendam was voor de ploeg van Michael Reiziger de vijfde van het seizoen. De kampioen vinden we terug op de negende plaats op de ranglijst. De Ajax-talenten wonnen pas één uitduel.

SC Cambuur

Ook de Friezen kennen een zeer wisselvallig seizoen. SC Cambuur heeft één punt meer en staat één plek boven Jong Ajax. In de beker won het elftal van Renë Hake deze week nipt van tweededivisionist Koninklijke HFC (2-1). Ook in Leeuwarden wordt om 20.00 uur afgetrapt. Je commentator is Rob Wanst.

NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Presentator is Nicolas Ruis. Zondag staan de duels Telstar - Go Ahead Eagles en NEC - Jong AZ op het programma. Die wedstrijden beginnen om 14.30 uur.