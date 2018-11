Schouw door centrum Hilversum moet obstakels blinden aan licht brengen

HILVERSUM - De gemeentepolitiek van Hilversum heeft zich de kritiek aangetrokken van blinden en slechtzienden dat het centrum en het stationsplein lastig bereikbaar is voor hen. Er wordt eind deze maand een schouw gehouden waarin alle obstakels voor mensen met een beperking aan het licht moeten komen.

Om de gemeente erop te wijzen dat het centrum van Hilversum een doolhof is voor blinden en slechtzienden, gingen die laatsten vorige maand de straat op om het uit te testen. Uit die test bleek dat op sommige plekken de ligging van de geleidelijnen niet duidelijk was en dat er soms obstakels op en rond de lijnen aanwezig waren.

Wethouder Arno Scheepers beloofde diezelfde dag nog met de kritiek aan de slag te gaan en hij heeft woord gehouden. Hij loopt eind deze maand met de Regionale Schouwgroep Toegankelijkheid Gooi en Vechtstreek een rondje door het centrum en over het stationsplein. Verder loopt de Centrummanager vanuit de ondernemers met ze mee. Er wordt niet alleen gekeken naar de hobbels voor blinden, maar voor iedereen met een beperking.

Na de wandeling wordt een plan gemaakt om de knelpunten zo goed mogelijk op te lossen. Eén ervan is dat er vaak veel fietsen staan op de blindegeleidelijnen bij het station. Komende maanden worden - net als op andere plekken in het centrum - ook deze fietsen die niet in een rek staan weggehaald en in het depot geplaatst.

Daarnaast zegt de gemeente de belangenorganisaties voor mensen met een beperking te betrekken bij de bouwplannen van het nieuwe stationsgebied en de plannen voor de Spoorzone, inclusief het Oosterspoorplein.

NH Nieuws liet vorige maand de blinde Anouk van Bommel lopen bij het stationsgebied: