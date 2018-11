Deel dit artikel:













Stakingsmars van metaalarbeiders naar Zaanse Schans Foto: NH Nieuws

ZAANDIJK - De één werkt al 47 en de ander 40 jaar in de metaalsector, maar ze kunnen nog steeds niet met pensioen. Stakers die vandaag meedoen aan de door de bonden FNV en CNV georganiseerde mars door Koog aan de Zaan en Zaandijk hebben het niet makkelijk. Met de molens van de Zaanse Schans op de achtergrond als het decor van eeuwenoude industrie, willen ze dat de werkgevers over de brug komen met een betere cao voor de 150.000 werknemers in deze sector.

Tientallen werknemers van verschillende bedrijven, veelal uit Noord-Holland lopen mee. FNV bestuurder Silvie Kaas legt uit: "We staken omdat we vinden dat de werknemers in de metalektro gewoon een goeie cao verdienen. Een goeie loonsverhoging, arbeidstijdverkorting en dat meer jongeren ook instromen in deze sector". Lees ook: Metaalwerkers staken: 'We willen waardering' Dit laatste vinden de oudgedienden ook erg belangrijk. Natuurlijk willen ze er voor zichzelf na jaren weer eens wat geld bij. "Ik vind het heel belangrijk om voor de jongeren een plaats vrij te maken zodat deze niet afhankelijk zijn van slechtbetaald uitzendwerk". De bonden hebben aangekondigd dat zij net zo lang actie voeren tot ze krijgen waar ze voor strijden.