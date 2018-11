Bijzonder industrieel erfgoed te koop

HALFWEG - Met het demonteren van de enorme puntloods op het SugarCity-terrein in Halfweg is de volgende fase gestart voor de bouw van het SugarCity Outlet Center. De loods, die dateert uit 1980, gaat vervolgens in de verkoop bij Troostwijk Auctions.

Met de verwijdering van de puntloods op het SugarCity-terrein is een nieuwe fase ingezet om het terrein gereed te maken voor de bouw van het Outlet Center. Amsterdam The Style Outlets, zoals de naam van de outlet wordt, is het eerste outletcentrum in de Randstad. Het gaat deel uitmaken van het voormalige industriegebied van de Suikerfabriek in Halfweg.

The Style Outlets

De eerste fase van Amsterdam The Style Outlets wordt naar verwachting in 2019 opgeleverd. Met een bruto verhuurbaar oppervlak van 18.000 m2, circa 115 winkels en 1.450 parkeerplaatsen. Er komen voornamelijk kledingwinkels. Inmiddels is er al een casino op de locatie gerealiseerd.

Bijzondere staalconstructie

De enorme puntloods bestaat uit een bijzondere staalconstructie en heeft een oppervlakte van circa 4.000 m2 met een nokhoogte van 23 meter. Het geraamte is helemaal demontabel. De kolomvrije loods is door de suikerfabriek gebruikt voor het opslaan van pulp, een restproduct van de suikerbiet.

Luigi Prins van de Cobraspen Groep, gebiedsontwikkelaar van het SugarCity-terrein, ziet de puntloods als een ideale overdekte markt- of evenementenhal in een stad als centrumvoorziening. "De hal heeft een industriële uitstraling en behoeft geen verdere aankleding. Daarnaast is de hal in maat aan te passen. Hij zou ook in een kleiner formaat neergezet kunnen worden."