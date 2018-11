Peters, Visser én Schouten inzetbaar tegen FC Dordrecht

VOLENDAM - Goed nieuws vanuit Volendam. Cas Peters, Kevin Visser én Robin Schouten zijn fit genoeg om morgen in actie te komen tijdens het uitduel met FC Dordrecht. Visser en Peters haakten vorige week af bij FC Volendam tijdens de warming-up voor de wedstrijd tegen Jong Ajax, terwijl Schouten niet eens bij de selectie zat.

Voor de wedstrijd tegen Dordrecht zijn alle drie de spelers weer inzetbaar, vertelt trainer Hans de Koning. "Robin Schouten heeft gister en vandaag volledig meegetraind, dus die zit gewoon weer bij de selectie. Kevin Visser is goed hersteld van zijn kuitblessure en ook Cas Peters is weer fit. Dus we hebben weer drie jongens aan boord die er tegen Jong Ajax niet bij waren. Hartstikke fijn. Hoe meer keuzes, hoe meer vreugd."

Wanneer rechtsachter Schouten direct weer een basisplaats af weet te dwingen, gaat dat mogelijk ten koste van Mo Betti. De vleugelverdediger speelde de afgelopen weken prima als vervanger Gijs Smal en Schouten, die destijds met blessures aan de kant stonden. De Koning kijkt per wedstrijd hoe hij dat oplost. "Betti heeft het heel goed gedaan, maar ook Smal heeft het goed ingevuld. Dan kijk je naar Dordrecht, hoe zij staan. Waar kan je dan weer rendement bij hun weghalen bij bepaalde spelers? Daar maak je de keuzes naar."

Goede flow

FC Dordrecht, de nummer negentien van de competitie, is te vergelijken met Volendam. Het begin van de competitie was erg matig, maar de laatste weken worden er punten gehaald. Desondanks is De Koning stellig. "Wij willen morgen heel graag winnen. Maar dat willen zij uiteraard ook. Ik vind dat wij - zeker met de flow waar we in zitten - genoeg vertrouwen hebben, maar dat betekent niet dat we moeten denken dat we het op tachtig procent kunnen doen."

Koude kermis

"Dan komen we van een koude kermis thuis", gaat de oefenmeester verder. "Dordrecht is fysiek sterk, ze hebben veel snelheid voorin.. Dus iedereen moet wel bij de les zijn en meedenken in het teambelang. En scherp zijn. Morgen om tien uur zullen we zien hoe het is gelopen."

Het duel tussen FC Dordrecht en FC Volendam begint morgenavond om 20.00 uur en is live te beluisteren op de radio bij NH Sport. Vanuit het Riwal Hoogwerkers Stadion is Edward Dekker de commentator.