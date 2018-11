Pilot met deelfietsen in Zaanstad

ZAANSTAD - Zaanstad start een pilot met deelfietsen van FlickBike. De fietsen zijn een aanvulling op het openbaar vervoer waardoor reizigers op een snelle en duurzame manier het laatste stukje naar hun eindbestemming kunnen afleggen.

Er komen ruim 200 fietsen op 20 belangrijke OV-haltes in de gemeente Zaanstad. Het gaat om een proef van een jaar. De partners, FlickBike, de gemeente Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam, onderzoeken samen hoe de deelfiets een volwassen onderdeel gaat vormen van de deur tot deur reis. De deelfietsen kunnen een goed en duurzaam alternatief voor de auto bieden.

Voor iedereen beschikbaar

Wethouder Mobiliteit: Gerard Slegers: "Na de lancering worden 100 fietsen in de gemeente geplaatst. Dat aantal wordt de komende maand uitgebreid naar 200. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheid die wij reizigers nu extra kunnen bieden om goedkoop, gezond, duurzaam en makkelijk te reizen."

De deelfietsen zijn voor iedereen beschikbaar en kunnen geopend worden via de Flickbike app. Met deze app op je smartphone zoek je eerst de dichtstbijzijnde fiets, daarna haal je de fiets van het slot met de app en je bent klaar voor vertrek. Het huren van een deelfiets kost 1 euro per 30 minuten. Zolang een sessie loopt, kan een fiets onbeperkt worden geopend en gesloten.

Deelfietsen in hele regio

De Vervoerregio Amsterdam stimuleert het gebruik van deelfietsen in de hele regio. Eerder dit jaar werden, als onderdeel van de nieuwe OV-concessie Amstelland-Meerlanden vergelijkbare initiatieven gelanceerd in Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer. Het is de bedoeling om van deze pilots te leren en bij succes langzaam verder op te bouwen in de regio.