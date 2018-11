Hertenfluisteraar Willem ontdekt 'gat' in hek op natuurbrug in Zandvoort

ZANDVOORT - Zandvoorter Willem van der Sloot heeft vandaag een gat in het hek op de natuurbrug boven de Zandvoortselaan ontdekt. Dat is op zijn zachtst gezegd opvallend, omdat Waternet en PWN de afrastering juist hebben geplaatst om de populatie herten in hun duingebieden binnen de perken te houden.

Willem en andere actievoerders drongen er de afgelopen weken bij Waternet op aan om het hek te openen tijdens de bronstperiode. Op filmpjes van Van der Sloot was te zien dat zich 's avonds tientallen herten bij het dichte hek verzamelden, herten die 'verdwaald' zouden zijn en terug zouden willen naar de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Van der Sloot vreesde dat die herten, in hun zoektocht naar de vrouwtjes, een andere route zouden kiezen en de weg zouden opgaan, met alle nare gevolgen van dien.

Lees ook: 'Ontbreken hertenhek levert levensgevaarlijke situaties op'

Mysterie

Waternet is verbaasd en zegt geen idee te hebben wie een opening in het hek heeft gemaakt. Er stond stroom op het hek en de stroomdraden zouden zijn doorgeknipt. Daarna zou een deurtje in het hek geopend zijn. "Wij hebben het niet gedaan, dat zou haaks op ons beleid staan. We hebben het zojuist bekeken en zullen het vandaag weer dicht gaan maken", aldus een woordvoerder. Ook Van der Sloot weet niet wie het gedaan heeft.

Lees ook: 'Hertenfluisteraar van Zandvoort' zit uren vast na uitschelden boswachters

Toeval?

Dat er juist vandaag een gat in het hek zit, is opmerkelijk. Waternet begint namelijk vandaag met het actief beheren van de populatie herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat betekent dat herten afgeschoten zullen worden om de populatie in te dammen. Inmiddels zijn er geen herten meer bij de natuurbrug te bekennen, maar volgens Van der Sloot lopen er inmiddels wel weer ruim veertig in het dorp rond. "Die beesten zijn de jagers te slim afgeweest. Ik ben er in ieder geval blij mee."