Alkmaarse rapper Boef in januari voor de rechter Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Rapper Boef moet zich verantwoorden voor een aantal forse snelheidsovertredingen. De rechtszaak is gepland op 19 januari, in het gerechtsgebouw in Breda. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant donderdag bekendgemaakt.

In september bepaalde de rechtbank dat de zaak van Tilburg naar Breda verplaatst moest worden, wegens de enorme mediabelangstelling. Een zittingsdatum kon toen nog niet worden vastgesteld.



Lees ook: Rapper Boef wil meedoen aan Songfestival: "Ik zorg dat ik win" Dumpert Sofiane Boussaadia beter bekend als Boef, moet zich bij de rechter verantwoorden voor drie snelheidsovertredingen. Zo racete hij door Tilburg in een BMW en reed hij in een Audi 300 kilometer per uur op de snelweg. Boef legde zijn dollemansritten vast op camera, de filmpjes werden op YouTube en Dumpert massaal bekeken.

Lees ook: Rapper Boef grote winnaar van FunX awards Boef kwam al vaker in aanraking met justitie. Zo kreeg hij vorig jaar mei een taakstraf nadat hij een politieauto had vernield. Destijds zei de in Alkmaar opgegroeide rapper dat hij zijn leven had gebeterd.



